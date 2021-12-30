الزلزولي يختار اللعب للمنتخب الإسباني بدلاً من بلاده المغرب



أكدت تقاريرُ إعلامية إسبانية أن لاعبَ برشلونة عبد الصمد الزلزولي أخبر الاتحادَ المغربي لكرة القدم بعدم رغبته في حمل قميص الأسود وأنه اختار اللعبَ بألوان إسبانيا.



وأوضحت التقارير الإسبانية أن يافع برشلونة بعث برسالة إلى الاتحاد المغربي يعرب فيها عن رفضه استدعاؤه لحمل قميص أسود الأطلس وذلك لمصلحة المنتخب الإسباني.



كما بين الزلزولي في الوقت ذاته أنه يرفضُ اللعب في كأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون ليصبح بذلك اللاعب مؤهلاً لتمثيل لاروخا في المسابقات الدولية.



يأتي هذا، بعد أيام قليلة من تلميح الزلزولي إلى أنه اختار بلده الأم بدل إسبانيا، بعد أن كتب بحسابه الشخصي على "إنستغرام"، أنه "لاعب منتخب المغرب"، على أثر المناداة عليه من طرف وحيد خليلوزيتش، مدرب "أسود الأطلس"؛ للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم القادمة.



وبات الزلزولي حديث وسائل الإعلام المغربية والإسبانية في الفترة الأخيرة، بعد أن تلقى دعوة رسمية من "أسود الأطلس"، وورود تقارير عن ضغط من ناديه برشلونة ومدرب الفريق تشافي هيرنانديز، لرفض الدعوة.



في الجهة المقابلة، وجّه وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، اتهامات مباشرة لبرشلونة والمنتخب الإسباني بالضغط على الزلزولي واحتقار القارة الإفريقية.



(الصحافة الاسبانية)