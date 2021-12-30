الامارات | تعرّف إلى سبب طرد لاعب شباب الأهلي إدواردو.. ومهدي: خسرنا من بني ياس بأخطائنا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى سبب طرد لاعب شباب الأهلي إدواردو.. ومهدي: خسرنا من بني ياس بأخطائنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشهر الحكم الدولي عمر آل علي الذي أدار مباراة بني ياس وشباب الأهلي التي أقيمت اليوم على استاد الشامخة وانتهت بفوز بني ياس 4-1 ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك لكرة القدم، البطاقة الحمراء للاعب شباب الأهلي البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة "81"، ليكمل فريقه المباراة ناقصا بعشرة لاعبين، ما شكل أحد الأسباب وراء الخسارة الكبيرة التي تعرض لها شباب الأهلي.

وجاء طرد إدواردو بداعي التهور إثر عرقلته للاعب بني ياس أحمد أبوناموس، خلال كرة مشتركة بينهما، ولجأ حكم المباراة عمر آل علي إلى تقنية الفيديو" الفار" لمشاهدة الحالة والتأكد منها قبل اتخاذه قرار طرد لاعب شباب الأهلي.

وتأثر شباب الأهلي كثيرا بطرد لاعبه إدوارو الذي كان يمثل أحد أهم الأوراق الرابحة في صفوف الفريق، إذ تمكن بني ياس بعد طرده مباشرة من تسجيل هدفين على التوالي" 84" و86".

وقال مدرب شباب الأهلي، مهدي علي في المؤتمر الصحافي إن الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه أسهمت بشكل كبير في الهزيمة. وأوضح أن فريقه أهدر فرصا سهلة، وكان مسيطرا على المباراة حتى الدقيقة "85، لافتا إلى أن هناك أخطاء فردية كثيرة حدثت.

وأضاف: خسرنا المباراة بأخطائنا وسنحاول معالجتها في الفترة المقبلة، بني ياس فاز لأنه سجل أربعة أهداف من أربعة فرص".

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