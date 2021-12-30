شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على الأهلى ويخطف صدارة دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغلب فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري على نظيره الأهلى فى الجولة السابعة من دورى السوبر لترتيب الفرق من الأول الى الثامن بنتيجة 100/85 .

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري 36/ 51 وفشلت محاولات الأحمر فى التقدم على زعيم الثغر لينتهى اللقاء بفوز الاتحاد.

وبذلك يتصدر الاتحاد السكندري قمة ترتيب الفرق بعد الوصول إلى النقطة 13 بالفوز فى 6 مباريات والخسارة فى واحدة ووصل الأهلى للنقطة 12 فى المركز الثانى يليه المصرية للاتصالات في المركز الثالث بـ11 نقطة ثم الجزيرة 10 نقاط في المركز الرابع.

في المركز الخامس سبورتنج 8 نقاط .

في المركز السادس مصر للتأمين 8 نقاط .

في المركز السابع سموحة 7 نقاط .

في المركز الثامن الزمالك 6 نقاط .