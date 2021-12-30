شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض ثانى مران باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريبه الثاني اليوم الجمعة علي استاد القاهرة استعدادا لبطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الي 6 فبراير المقبل ، علي أن يغادر اللاعبين بعدها المعسكر للحصول علي راحة 24 ساعة ثم الانتظام يوم السبت في المعسكر المغلق حتى موعد السفر يوم 7 يناير علي متن طائرة خاصة الي الكاميرون .
فيما شهدت القائمة استبعاد 15 لاعب وهم محمد فوزي و احمد ياسين و مروان داوود و محمد مجدي افشه و أحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا ومروان حمدي و و محمد هاني ومحمد حمدي و و أحمد رفعت و مصطفى فتحي ومحمد فتح الله و دونجا وبيكهام و ابراهيم عادل .
وينتظم جميع المحترفين في معسكر منتخب مصر يوم الاحد بتواجد مصطفي محمد و عمر مرموش علي ان تستكمل الصفوف يوم الاثنين بانضمام الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول و محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي.