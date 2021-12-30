شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض ثانى مران باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريبه الثاني اليوم الجمعة علي استاد القاهرة استعدادا لبطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الي 6 فبراير المقبل ، علي أن يغادر اللاعبين بعدها المعسكر للحصول علي راحة 24 ساعة ثم الانتظام يوم السبت في المعسكر المغلق حتى موعد السفر يوم 7 يناير علي متن طائرة خاصة الي الكاميرون .

واختار كارلوس كيروش 25 لاعبا لمعسكر الفراعنة وهم محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي ومحمود جاد في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وعمر كمال وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف وأحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود علاء في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي وإمام عاشور وعبدالله السعيد ومهند لاشين وأحمد سيد زيزو ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي وعمر مرموش في الوسط ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد شريف في الهجوم.

فيما شهدت القائمة استبعاد 15 لاعب وهم محمد فوزي و احمد ياسين و مروان داوود و محمد مجدي افشه و أحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا ومروان حمدي و و محمد هاني ومحمد حمدي و و أحمد رفعت و مصطفى فتحي ومحمد فتح الله و دونجا وبيكهام و ابراهيم عادل .

وينتظم جميع المحترفين في معسكر منتخب مصر يوم الاحد بتواجد مصطفي محمد و عمر مرموش علي ان تستكمل الصفوف يوم الاثنين بانضمام الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول و محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي.