الامارات | "النصر" يعاند "العميد" بعد تعادل مخيب أمام الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن "النصر" يعاند "العميد" بعد تعادل مخيب أمام الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر النصر نقطتين إضافيتين في مشوار المنافسة على لقب الدوري الغائب، واكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الظفرة بالمنطقة الغربية، في انطلاق مباريات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 18 نقطة، بينما ارتفع رصيد الظفرة الذي عانى من إصابات عديدة إلى 9 نقاط.

سيطر النصر على مجريات الشوط الأول وبدايته، وكاد يحرز أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد 10 ثوان فقط، من تسديدة قوية وانفراد للاعب عمر جمعة ربيع، لكن حارس الظفرة عبدالله سلطان تصدى للكرة ببراعة واخرجها إلى ركلة ركنية.

ونجح النصر في ترجمة سيطرته في الشوط الأول بهجمة مرتدة وانفراد للاعب البرتغالي توزي، الذي لعب الكرة من أسفل الحارس معلنا عن هدف التقدم لفريق النصر في الدقيقة 17، ولكن الظفرة نجح في العودة السريعة إلى المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 24، عن طريق ماخيتي ديوب، من كرة ومتابعة رائعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني حاول العميد الوصول إلى مرمى الظفرة، ولكن الحارس الرائع عبدالله سلطان، تصدى لأكثر من 10 فرص محققة، وفي المقابل اعتمد الظفرة على الهجمات المرتدة، والتي شكلت خطورة كبيرة ومن إحداها تصدت العارضة لتسديدة قوية في الدقائق الأخيرة كادت تكون كافية بأن تنهي المباراة لصالح الظفرة.

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