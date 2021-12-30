الامارات | اختتام تصويت الجمهور على "فئة الناشئين" في جائزة "الإبداع الرياضي" غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام تصويت الجمهور على "فئة الناشئين" في جائزة "الإبداع الرياضي" غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم في الساعة 12 من ليل غد التصويت على فئة الناشئين للدورة الحادية عشرة من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي".

وتواصلت عملية التصويت الجماهيري لرياضييهم الناشئين من أصحاب الإنجازات المميزة لمدة شهرين من خلال قناة دبي الرياضية والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجائزة mbrawards، وسيكون بوسع الجمهور دعم رياضييهم بأصوات أكثر خلال الساعات المتبقية من يوم غد الجمعة ولحين إغلاق التصويت منتصف الليلة.

ويتنافس 6 رياضيين ناشئين من الإماراتيين المبدعين ممن حققوا إنجازات عالمية كبيرة، الذين تم ترشيحهم من قبل مجلس أمناء الجائزة برئاسة مطر الطاير، واختارتهم لجنة التحكيم للوصول إلى المرحلة النهائية وهي تصويت الجمهور بموجب إنجازاتهم العالمية المميزة، حيث سيتم احتساب نتائج تصويت الجمهور وقرار لجنة التحكيم مناصفة ليتم تكريم الرياضيين الستة خلال الحفل الختامي يوم 9 يناير 2022 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم وتصويت الجمهور عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة.

ويسعى كل رياضي وكل مشجع له لأن يحتل المركز الأول في التصويت قياسا على إنجازاته ورغبة الجمهور في دعمه حيث شهدت الدورة الحادية عشرة مشاركة واسعة من الجمهور في الدولة لدعم الرياضيين الناشئين وترجيح كفة رياضيهم وهي المشاركة الأكبر في جميع دورات الجائزة.

والناشئين الستة الذين يتم التصويت عليهم هم: نجم رياضة القدرة والتحمل حمد سعيد بن حم العامري، وبطل الجوجيتسو سيف جاسم المنصوري، ونجمة الجمباز اليازية طارق عبد السلام، وكذلك بطلة الكاراتيه سلوى أحمد المنصوري، ونجم السباحة يوسف راشد المطروشي.

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