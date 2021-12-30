الامارات | ديربي الوحدة والجزيرة.. إرث عريق بالتاريخ والأرقام

شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي الوحدة والجزيرة.. إرث عريق بالتاريخ والأرقام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتصدر ديربي «أبوظبي» بين الوحدة والجزيرة على استاد آل نهيان قائمة أبرز مباريات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تجمعهما الساعة 7:30 مساء الغد.

وتبدو المواجهة بالغة الأهمية في مشوار الفريقين نحو التشبث بأمل المنافسة على اللقب رغم أن العين مازال يغرد واحدة في المقدمة، فالوحدة يحتل مركز الوصافة بـ 20 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة الذي يحتل المركز الخامس بـ19 نقطة.

ويستحضر ديربي العاصمة إرثا عريقا بالتاريخ والأرقام، اذ تحمل المواجهة الرقم 25 في تاريخ لقاءات الفريقين في المحترفين، وتميل الأرقام لمصلحة الجزيرة، الذي فاز في تسع مواجهات، مقابل ثمانية للوحدة، وحضر التعادل في سبع مناسبات.

ولم تغب الاثارة في مباريات الفريقين، ولعل أبرزها في بدايات المحترفين، وتحديدا موسم 2009/2010، حين شهدت مباراة الفريقين في عودة كأس المحترفين اشهار أربع بطاقات حمراء، منها ثلاثة للاعبي الوحدة وهم حيدر ألو علي وطلال عبدالله ومحمود خميس، وواحدة للاعب الجزيرة البرازيلي مارسيو ناسيمنتو، وفاز يومها الجزيرة 3/0.

كما نجح الجزيرة في تحقيق فوز عريض على الوحدة برباعية دون رد، في نهائي نسخة 2010-2011 من بطولة كأس رئيس الدولة، ليتوج بلقبه الأول في المسابقة. لكن الوحدة نجح بعدها بخمسة أشهر أن يرد الدين للجزيرة ويتوج بلقب السوبر على حسابه بالفوز بضربات الترجيح 7/6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

وشهدت الجولة الـ20 من دوري أدنوك في موسم 2013-2014، مباراة وصفت بأنها الأفضل في تاريخ مواجهات الفريقين حين تقدم الجزيرة 3/0 في الشوط الأول، الا أن الوحدة خطف تعادلا مثيرا في النهاية بنتيجة 4-4.

وكانت أكبر نتيجة انتهى عليها لقاء الفريقين في الدوري، خلال موسم 2016-2017، عندما حقق الجزيرة فوزا عريضا بنتيجة 5-1 على الوحدة، بينما أكبر فوز للوحدة بنتيجة 4-1 في موسم 2017-2018، أما أكبر فوز على الإطلاق في تاريخ مواجهات الفريقين، فكان في كأس رئيس الدولة موسم 2016-2017، عندما فاز الوحدة بسداسية نظيفة.

ويدخل أصحاب السعادة برغبة في عدم تكرار المشهد الذي حدث في الجولة الماضية بخسارته خارج الديار أمام اتحاد كلباء 1 /2، وهي الخسارة الأولى التي يتلقاها الوحدة تحت قيادة مدربه الفرنسي غريغوري، في المقابل حقق الجزيرة فوزا كبيرا على خورفكان برباعية نظيفة.

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