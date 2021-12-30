شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل ينضم النحاس للجهاز الفنى للأهلي بعد رحيله عن المقاولون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم عماد النحاس المدير الفني السابق للمقاولون العرب بالانضمام للجهاز الفني للأهلي وتولي منصب المدرب العام تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لاسيما بعدما خرجت بعض التقارير لتؤكد أن مدرب الذئاب السابق من أبرز الأسماء المرشحة للتواجد في منصب المدرب العام بالأهلي.

هل ينضم النحاس لجهاز الأهلي؟

مصدر بالأهلي استبعد انضمام عناصر جديدة للجهاز الفني الحالين لاسيما أن موسيماني سبق ورفض ضم عناصر جديدة منذ بداية الموسم الحالي وفضل الاحتفاظ بنفس الأسماء الموجودة في الجهاز الفني ورفض ضم مدربين جدد سواء مصريين أو أجانب.

موقف لجنة التخطيط من ضم النحاس؟

ترغب لجنة التخطيط بالأهلي في ضم عنصر مصري جديد للجهاز الفني بقيادة موسيماني، وقد تعيد طرح الفكرة على المدرب الجنوب إفريقي مجددا، لاسيما بعد تغير موقف النحاس الذي أصبح حرا وغير مرتبط مع أندية في الوقت الحالي بخلاف أنه من أبناء الأهلي وأبرز الأسماء المرشحة للعمل مع الفريق الأول.

هل يعيد مسئولي الأهلي فتح الملف مجدد؟

قد يعيد مسئولو الأهلي فتح ملف المدرب العام مجددا وعرض النحاس على موسيماني للتواجد في الجهاز الجديد، ويساهم في علاج المشاكل الفنية التي واجهت الفريق الأحمر، لاسيما مع عدم وجود عناصر مصرية من أبناء النادي بخلاف سامي قمصان في الجهاز المعاون لموسيماني، إضافة إلى عدم رضا مسئولي الأهلي عن أداء الفريق في مباراة فيوتشر الأخيرة بالدوري، وقبلها الشوط الول من مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي.

موقف النحاس من تولي منصب المدرب العام بالأهلي؟

رغم أن عماد النحاس يرفض العمل في منصب المدرب العام، ولكنه سبق وصرح أنه جاهز للعمل في أي منصب داخل الأهلي باعتباره من أبناء النادي وهو ما قد يدفعه لقبول العمل في منصب الجل الثاني حال التفاوض معه من قبل مسئولي القلعة الحمراء.