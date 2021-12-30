شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. قائد الزمالك يحكى تفاصيل ما حدث عقب نهائى القرن أمام الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم متمثلة في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن الأفريقي التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ، ويكشف حازم إمام الظهير الأيمن وقائد الزمالك كواليس ما حدث داخل غرفة ملابس الفريق بعد الهزيمة.

وقال حازم إمام خلال تصريحات تليفزيونية: "بعدما سجل محمد مجدي قفشة الهدف علمت أن الأمر انتهى، خاصة بعدما نظرت للشاشة وعرفت أن المباراة في الدقيقة الـ85 والتعويض سيكون صعب".

وتابع: "بعد المباراة تركت اللاعبين في صمت تام لمدة 6 دقائق تقريبا، والجهاز الفني كان حزينًا جدًا، لكني تحدثت معهم أن لدينا مباراة في الكأس بعد أيام وطلبت من الجهاز ضرورة الحديث من اللاعبين".

وواصل: "وبالفعل حدث ذلك، بعدما صافح باتشيكو اللاعبين وقال لهم أن الجميع بذل ما في وسعهم ولم يقصر أحد، والكل نفذ التعليمات بالنص".

وأضاف حازم إمام: "شيكابالا كان أكثر لاعب حزين، لأن التتويج باللقب كان خاصًا بالنسبة له خاصة بعد الهدف العالمي الذي أحرزه، وجميع اللاعبين كانوا حزاني".

وشدد قائد الزمالك: "الحزن يكون مضاعفا عندما تخسر من الأهلي ومن يقول غير ذلك فهو كاذب، ونحن قدمنا مباراة كبيرة لكن الجماهير تتذكر الفائز دائمًا".

واختتم: "اللاعبون فعلوا ما عليهم، الأهلي كان موفقا وفاز، ونعم الكلام عن قدوم أشخاص ورحيل آخرين عن النادي قد يكون أثر نوعًا ما على التفكير، لكن هذا لم يظهر في الملعب، قبل المباراة كنا نحفز بعضنا فقط".