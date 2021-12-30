شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021 ، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة ، على رأسها اعتزال محمد كوفى ، و خوض منتخب صر تدريبه على ستاد القاهرة ، و الفيفا يمنح الاهلى جق تسجيل لاعبيه فى مونديال الاندية حتى 3 فبراير .

السوبر ينقذ "رقبة" طاهر محمد طاهر في الأهلي

أوصت لجنة التخطيط بالنادى الاهلى،الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بضرورة حصول طاهر محمد طاهر لاعب الفريق على فرصة جديدة بالفترة المقبلة بعد نجاحه في تسجيل هدف مؤثر للمارد الأحمر في مباراة السوبر الافريقى كان سبباً رئيسياً في تتويج الاهلى بالبطولة لاسيما أنه جاء في اللحظات القاتلة من عمر المباراة رغم نزول اللاعب بديلا في المباراة بجانب نجاحه في تسجيل ركلة ترجيح حاسمة في سباق ركلات الترجيح بين الفريقين التي انتهت 6-5 لصالح المارد الأحمر.

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول باستاد القاهرة استعدادا لأمم الأفريقية بالكاميرون يبدأ اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني اول ايام معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كأس الأمم الافريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين ،كشف وائل جمعة مدير المنتخب أن الفريق سيخوض تدريبات مفتوحة بإستاد القاهرة يومي الخميس و الجمعة استعدادًا للبطولة على أن يحصل الفريق علي راحة يوم السبت ثم العودة مجددا للتدريب. عمار حمدى يطلب تحديد مصيره مع الأهلي قبل البت في عروض الشتاء طلب عمار حمدى لاعب خط وسط الاهلى من مسئولي ناديه تحديد مصيره سواء بالاستمرار مع الحصول على فرصة كافية للمشاركة في المباريات المقبلة أو الرحيل للإعارة مجدداً في ظل امتلاكه عروض مميزة من أكثر من نادى بالدوري المحلى. أعلن محمد كوفى لاعب الزمالك وبتروجت والمصرى وقائد منتخب بوركينا فاسو السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي اليوم الخميس، ليضع حدا لرحلة طويلة مع الساحرة المستديرة.

الشرط الجزائى فى عقد زيزو مع الزمالك سلاح أهلى جدة لضم اللاعب فى يناير

يضع مسئولو فريق أهلي جدة السعودى اللجوء لقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في تعاقد الزمالك مع أحمد سيد زيزو جناح الفريق ، من أجل ضم اللاعب لصفوف الفريق السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجارى، كخيار ثاني فى حالة رفض إدارة القلعة البيضاء التفريط اللاعب.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فتح باب تسجيل قوائم الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات بدءا من يوم 3 يناير المقبل وحتى قبل موعد أول مباراة في المونديال بـ48 ساعة.