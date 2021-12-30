شكرا لقرائتكم خبر عن "الانوكا" الأفريقية تعرض علي مصر تقديم ملف استضافة اولمبياد 2036 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية المصرية ، أن الجزائري مصطفي بيراف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" ، عرض علي اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة تقديم مصر ملف لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية 2036 .

وقال المصدر لـ ”الخليج 365” ، أن الجزائري بيراف أبلغ مسئولي اللجنة ووزارة الرياضة أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لديه رغبة في منح 2036 لدولة أفريقية خاصة أن أفريقيا لم تنال شرف تنظيم الاولمبياد حتي الان ، وأن مصر هي الدولة الافريقية الوحيدة القادرة علي استضافة هذا الحدث الكبير في ظل البنية التحتية الرياضية الكبيرة والملاعب والفنادق والتي تمتلكها مصر ، كما تعهد بيراف بأن تقوم اللجان الأولمبية الأفريقية بدعم ملف مصر أمام اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف المصدر ، أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة سيعملان علي تجهيز ملف شامل لتقديمه للجنة الأولمبية الدولية، مرفق بطلب رسمي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036 ، موضحاُ أن هذا الملف يتطلب تحركًا جادًا من أجل الحصول على الموافقات المطلوبة ، خاصة أن تقديم الملف وفقا للجنة الاولمبية الدولية يتم تقديمه قبل مدة استضافة الدورة بسبع سنوات .

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، قد شهدت جلسة مع ممثلي اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" برئاسة الجزائري مصطفى بيراف ، وأحمد أبوالجاسم الأمين العام مع وزارة الشباب والرياضة ، لبحث استضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية للشباب تحت 18 عام في شهر اغسطس و سبتمبر المقبل بدلاً من أثيوبيا .

وشهدت الجلسة طلب الانوكا من اللجنة الاولمبية المصرية ووزارة الرياضة ، استضافة مصر لدورة الالعاب الافريقية نظراً لصعوبة إقامتها في اثيوبيا ، حيث وافقت الاولمبية والوزارة بشكل مبدئي علي تنظيم الدورة.