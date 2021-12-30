شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أشرف خضر مدربًا عامًا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى تعيين أشرف خضر مدربًا عامًا للفريق الأول ، وذلك بعد ترحيب من المدير الفنى الأرجنتينى “خوان براون”.

وجاء تعيين خضر فى منصب المدرب العام ، نظرا لخبراته الفنية المتراكمة وقدراته على تسهيل مهمة المدير الفنى ، بالإضافة إلى أنه سيقوم بمهام مدير الكرة بالتنسيق مع أشرف عبد الكريم المدير الإدارى للفريق الأول، بما يسهم فى تحسن نتائج الفريق نحو الأفضل.

ومن المعروف أن أشرف خضر يعد عضوا باللجنة الفنية التى يترأسها حماده المصرى والمسئولة عن كل شىء فيما يخص الفريق الأول.

ويعقد الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الأرجنتينى خوان بروان، إجتماعًا مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم إستعدادًا لإستئناف المسابقات المحلية.