كل ما تريد معرفته عن برنامج منتخب مصر قبل أمم افريقيا 2022

س: كيف بدأ معسكر المنتخب الوطنى اليوم؟

ج: بدأ معسكر المنتخب الوطنى اليوم بعمل مسحة طبية للاعبين للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

س: ما هى تفاصيل المران؟

جك أدى المنتخب الوطني تدريبا صباحيا اليوم في بداية استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.. شارك في المران الذي قاده كارلوس كيروش المدير الفني 18 لاعبا من قائمة ال 25 لاعبا المعلنة، حيث أدى عمرو السولية جلسات علاجية، فيما ينتظر أن ينضم تباعا اللاعبون الستة المحترفون في الخارج بعد انطلاق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل.

س: ما هى تفاصيل البرنامج حتى البطولة؟

جك يؤدي الفريق مرانا مغلقا جديدا غدا من خلال معسكر مفتوح ، فيما ينطلق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر إلى الكاميرون المحدد يوم 7 يناير، وستبدأ البطولة بالنسبة له يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة بمدينة جاروا الكاميرونية