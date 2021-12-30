شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تمديد عقده مع الأهلي حتي 2024 .. ماذا قدم علي معلول مع المارد الأحمر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، تمديد تعاقد التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى وذلك حتى انتهاء موسم 2024 ، ليسدل بذلك النادى الأهلى الستار على ملف تمديد تعاقد النجم التونسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وسطر التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، على مدار 5 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة فضلا عن تمسكه بارتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروض مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.

وتأتي ارقام علي معلول مع الاهلي حتي الان كالتلي ..

خاض معلول مع الأهلى 177 مباراة بكل البطولات سجل 33 هدفًا وصنع 51 آخرين حصد مع الاهلي على 12 بطولة الالقاب المحلية .. لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين وعلي المستوي الافريقي.. حصد مع الاهلي علي السوبر الأفريقى مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية

معلول حصد مع الصفاقسى التونسى الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2013 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عام 2009، كما استطاع تحقيق ألقاب فردية خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة أولها هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2016، فضلا عن أفضل لاعب أجنبى فى الدورى المصرى الممتاز موسمين 2019 /2020