منافس مصر.. نابولي يعلن إصابة أوسيمين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أصدر نادي نابولي الإيطالي، بيانًا رسميًا، الخميس، يعلن من خلاله إصابة نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، بفيروس كورونا (كوفيد 19).

هذه الإصابة ستمثل ضربة للمنتخب النيجيري والذي يسعى لضم اللاعب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأفاد بيان نادي نابولي، أن عينة أوسيمين جاءت إيجابية، حيث لم تظهر عليه أي أعراض أثناء تنفيذ المسحة.

وشهدت الفترة الماضية أزمة متبادلة بين نادي نابولي والاتحاد النيجيري بشأن انضمام اللاعب لمنتخب "النسور".

هذه الأزمة جاءت عقب تعرض الهداف النيجيري للإصابة في الوجه الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب ثلاثة شهور.

واستطاع صاحب الـ23 عامًا، أن يشارك مع نابولي في الموسم الحالي بـ14 مباراة سجل من خلالها تسعة أهداف وصنع هدفين.

ويتواجد المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة مع منتخبات :(مصر - السودان - غينيا بيساو).

جدير بالذكر أن أوسيمين يعتبر أغلى صفقة في تاريخ نابولي بعد انضمامه من صفوف ليل الفرنسي في صيف 2020 مقابل 70 مليون يورو تقريبًا.