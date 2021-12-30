الأهلي يستأنف تدريباته 4 يناير.. وراحة إضافية للاعبين الأساسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استئناف تدريبات الفريق يوم 4 يناير المقبل، للاعبين الذين لم يشاركوا بكثافة في المباريات خلال الفترة الماضية، تحت إشراف سامي قمصان المدرب العام.

وتوجه بيتسو موسيماني إلى جنوب إفريقيا أمس الأربعاء لقضاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق الأحمر بسبب توقف الدوري المصري.

أما ومن المنتظر أن يستأنف اللاعبين الأساسيين والمجهدين تدريباتهم يوم 8 يناير، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير، في المباراة التي تجمع بينهما في دور الثاني من كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي حصل على أجازة بسبب فترة التوقف الدولي، ولارتباط منتخب مصر بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.