رسميًا.. الأهلي يعلن تجديد عقد معلول (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، بصورة رسمية تجديد عقده محترفه التونسي علي معلول حتى عام 2024.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات بين الإدارة الحمراء وتحديدًا من لجنة التعاقدات برئاسة أمير توفيق والمحترف التونسي الدولي لتجديد التعاقد.

وتوصلت الإدارة الحمراء لاتفاق على تجديد عقد معلول (31 عامً) حتى عام 2024، حيث من المقرر أن ينتهي عقد الدولي التونسي صيف 2022.

وكان معلول انتقل إلى صفوف القلعة الحمراء قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي خلال فترة انتقالات موسم (2016 - 2017) مقابل ما يقرب من 750 ألف دولار.

واستطاع الدولي التونسي أن يقود الأهلي لتحقيق لقب دوري we المصري خلال أربع مرات، بجانب لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين، والفوز بكأس السوبر الأفريقي مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أيضًا مرتين.

ويتواجد معلول حاليًا رفقة المنتخب التونسي، حيث يستعد منتخب "نسور قرطاج" لمنافسات كأس أمم أفريقيا والمقرر لها في التاسع من يناير المقبل.