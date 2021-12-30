الامارات | إصابات كورونا جديدة في أتلتيكو مدريد.. "بدون أعراض"

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا جديدة في أتلتيكو مدريد.. "بدون أعراض" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس عن خمس إصابات بفيروس "كوفيد-19" بينها مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان ولاعب وسطه البرتغالي جواو فيليكس ومدربه الارجنتيني دييغو سيميوني، فيما كشف برشلونة عن 3 حالات جديدة في صفوفه.

وجاء الإعلان عن هذه الإصابات عشية استئناف منافسات الدوري الإسباني، حيث تفتتح المرحلة التاسعة عشرة الجمعة بلقاء فالنسيا وإسبانيول.

وقال أتلتيكو في بيان مقتضب إن اختبارات دييغو "سيميوني وكوكي وغريزمان وهيكتور هيريرا وجواو فيليكس كانت إيجابية ولكن بدون أعراض، وهم في عزلة في المنزل امتثالا لتوصيات السلطات الصحية".

ومن المقرّر أن يلتقي أتلتيكو مدريد مع رايو فايكانو الأحد، وهي مباراة مهدّدة بالتأجيل كون جاره المدريدي فايكانو يعاني من إصابة 17 لاعباً بالفيروس بحسب الصحافة الإسبانية، وهو ما يجعله نادي الدرجة الأولى الأكثر تضرراً من الفيروس.

وبحسب ما تنص لوائح الاتحاد الاسباني للعبة ورابطة الدوري، يتم تأجيل مباراة أو إلغاؤها إذا لم يكن لدى أحد الفريقين ما لا يقل عن 13 لاعباً سليماً بينهم خمسة على الأقل من الفريق الأول.

وفي غمرة موجة المتحوّرة "أوميكرون"، تتزايد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في الدوري، مع ما لا يقل عن تسعة لاعبين مصابين في صفوف برشلونة بعد إعلان النادي الكاتالوني الخميس عن ثلاث حالات جديدة تتعلق بالاميركي سيرجينيو ديست والبرازيلي فيليبي كوتينيو والمغربي عبد الصمد الزلزولي.

وقال برشلونة في بيان صدر قبل أيام قليلة من مباراته ضد مضيفه ريال مايوركا المقررة الأحد "إنهم في حالة جيدة وهم في عزلة في المنزل".

وكان برشلونة أعلن سابقا عن إصابة الفرنسيين عثمان ديمبيلي وكليمان لانغليه وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا وغافي والبرازيلي دانيال ألفيش.

وفي إيطاليا، أعلن نابولي عزل مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن بعد أن أثبتت إصابته بفيروس كورونا، رغم عدم ظهور أعراض عليه.

وخضع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا والذي لا يزال يتعافى من عملية جراحية لمعالجة كسور في وجهه في 21 نوفمبر الماضي، بعد صدام قوي في الرأس مع مدافع إنتر ميلان الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار، لاختبار قبل السفر إلى إيطاليا لإجراء فحص طبي الجمعة.

وقال النادي الجنوبي في بيان "يعلن نابولي أن فيكتور أوسيمهن ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 لكن لم تظهر عليه أعراض".

وأضاف "وبناء على ذلك، أمرت السلطات المحلية أوسيمهن بالعزل الذاتي وإعادة تحديد موعد جديد للفحص الطبي بعد أن تتبث نتيجة الفحص أنه سلبي وانتهاء فترة عزله".

وبدأ أوسيمهن يتدرب مع نابولي مرتديا قناع وجه واقٍ وينتظر الضوء الأخضر لاستئناف اللعب في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news