الامارات | بعد عامين من اختفائه.. العثور على جثة مقاتل فنون قتالية

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين من اختفائه.. العثور على جثة مقاتل فنون قتالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة في برانسون بولاية ميسوري الأمريكية إنها تعرفت على رفات ديفيد كونيغ، وهو مقاتل هاو في فنون القتال المختلطة، كان مفقودا منذ ما يقرب من عامين.

وأعلنت إدارة شرطة برانسون في بيان أن بقايا الهياكل العظمية عثر عليها في الغابة الأسبوع الماضي من قبل رجل كان يبحث عن قرون الغزلان.

وذكرت موقع روسيا اليوم بأن الطبيب الشرعي إن سبب وفاة المقاتل الشاب غير معروف لكنه لم يكن نتيجة القتل، وأكد طبيب أن كونيغ كان في سن الخامسة والعشرين من عمره عندما مات.

وعثر محققون من الشرطة على بعض متعلقاته الشخصية أثناء تفتيش المنطقة.

شوهد كونيغ آخر مرة في 8 فبراير العام الماضي ومنذ ذلك الحين كانت عدة وكالات فدرالية تبحث عنه.

ويدير ريك والد كوينغ صالة ألعاب رياضية لفنون الدفاع عن النفس في برانسون وقال إنه درب ابنه على الرياضة طوال حياته، وأنه كان يعمل من أجل أن يصبح مقاتلا محترفا.

وذكر أنه نجله خسر نزاله الأول بعد إصابة قدميه في الحلبة، لكنه فاز بعد ذلك في نزالاته الخمس التالية.

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