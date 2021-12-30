شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سلمى ابو الغيط مدربة الغطس بسموحة: بحب المكرونة بالجمبرى و بسمع شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سلمى أبو الغيط ، لاعبة الغطس السابقة بنادى سبورتنج ، و مدربة فريق سموحة حاليا، والتى تتألق أيضا من حيث الشياكة والأناقة .



سلمى مع اسرتها

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

شغلي في العيادة ، لأنى طبيب اسنان

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

مكرونة بالجمبرى

من نجمك المفضل ؟

محمد صلاح

من مطربك المفضل ؟

شيرين عبد الوهاب



سلمى ابو الغيط

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

أنا بالفعل مدرس في كلية طب الأسنان جامعة الاسكندرية

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

رد فعلي بيبقي ولا حاجة بمشي و بسكت

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مفيش حد معين ، انا مركزة فى شغلى سواء فى الرياضة أو الطب فقط.



سلمى مدربة الغطس

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال طبعا

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

انا متزوجة من دكتور عيون

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

لم يطلب مني ذلك بالعكس هو يدعمني باستمرار