شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الأول باستاد القاهرة وتدريبات علاجية لعمرو السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى المنتخب الوطني تدريبا صباحيا اليوم في بداية استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.. شارك في المران الذي قاده كارلوس كيروش المدير الفني 18 لاعبا من قائمة ال 25 لاعبا المعلنة.

فيما أدى عمرو السولية جلسات علاجية، فيما ينتظر أن ينضم تباعا اللاعبون الستة المحترفون في الخارج بعد انطلاق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل.

وكان الفريق قد أجرى مسحة طبية قبل بداية التدريب.