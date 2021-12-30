شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: "مفيش فلوس انتخابية".. وروابط للأندية فى جميع الأقسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق والمرشح لرئاسة الجبلاية فى الانتخابات المقبلة، أنه سيتم إنشاء روابط للأندية فى جميع الأقسام على أن تتولى هذه الروابط إدارة المسابقات الخاصة بها، مع وضع اللائحة للمسابقات وشروطها وسيكون للروابط استقلالية تامة عن اتحاد الكرة كما هو الحال حاليا فى رابطة أندية الدورى الممتاز.

قال علام فى تصريحات خاصة خلال جولاته الانتخابية مع الأندية، أنه لن يكون هناك مبالغ يتم صرفها على الأندية فى المناسبات مثل موسم الانتخابات أو قبيل الجمعيات العمومية، لافتا إلى أن هذا العهد قد انتهى، مؤكدا أن الأندية ستحصل على حقوقها كاملة من خلال اللوائح التى تضمن للأندية الحصول على مستحقات واضحة وهى حقوق الأندية وليست منحة أو هبة من مجلس ادارة اتحاد الكرة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأسماء النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل، من خلال قائمتين، وتضم القائمة الأولى جمال علام ( الرئيس الأسبق للاتحاد ورئيس نادي الأقصر السابق ) رئيسا وخالد الدرندلي ( أمين صندوق النادي الأهلي سابقا ) نائبا للرئيس و محمد حلمي مشهور ( عضو مجلس إدارة نادي حرس الحدود ) عضوًا ، ومحمد أبو الوفا ( عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا ، وحازم إمام ( عضو مجلس ادارة الاتحاد سابقًا) عضوا ، ومحمد بركات ( مدير المنتخب الوطني سابقا ) عضوا، وإيهاب الكومي ( عضو مجلس إدارة نادي الرجاء بمطروح ) عضوًا ، وعامر حسين ( رئيس فرع الاسكندرية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول ) عضوًا ، ودينا الرفاعي ( عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا ، بإلإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا ( رئيس مركز شباب سوهاج ) وعادل سلومة ( رئيس نادي الهلال بمطروح ) وعزة أبو الخير ( مدربة المنتخب الوطني للكرة النسائية سابقا ) وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة بسوهاج وجرجا بسوهاج.

فيما ضمت القائمة الثانية : محمد إبراهيم ( رئيس نادي بولاق الدكرور ) رئيسا ومحمد حسني ( عضو مجلس إدارة نادي سوهاج ) نائبا للرئيس والأعضاء : مؤمن جاد ( مدير كرة بنادي سوهاج ) وأسامة محمود ( مدير فني بنادي طهطا بسوهاج ) ومحمد حسن ( أمين صندوق نادي طهطا بسوهاج ) ومصطفى محمد ( عضو فرع سوهاج) وحامد مرتضى ( عضو مجلس إدارة نادي المراغة بسوهاج ) وإسلام عبد رب النبي ( عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونيفين جمال ( لاعبة معتزلة ) واحتياطيا مصطفى لطفي ( مدير فني منتخب الشاطئية سابقا ومدير إداري سابق بنادي سوهاج ) وشريف عبد المنعم ( عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونجلاء شبل ( لاعبة معتزلة ) وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا بسوهاج والمراغة بسوهاج.