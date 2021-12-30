شكرا لقرائتكم خبر عن فى غياب السولية.. حمدى فتحى والننى وأيمن اشرف يقودون وسط المنتخب أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عمرو السولية لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى، عن مباراة منتخب مصر الأولى فى بطولة أمم افريقيا أمام نيجيريا يوم 11 يناير المقبل على الأقل، بسبب إصابته مؤخرا بتمزق بعضلة السمانة، واعلان النادى الأهلى حاجته للعلاج لفترة لن تقل عن 3 أسابيع.
واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على خوض مباراة نيجيريا الأولى فى أمم افريقيا، بـ3 لاعبين فى وسط الملعب هم محمد الننى وحمدى فتحى وأيمن أشرف لتعويض غياب السولية.
وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالى:
حراس المرمى:
1. محمد الشناوي
2. محمد أبو جبل
3. محمد صبحي
4. محمود جاد
المدافعون:
5. أكرم توفيق
6. عمر كمال
7. أحمد حجازي
8. محمود حمدي "الونش"
9. أيمن أشرف
10. أحمد فتوح
11. محمد عبد المنعم
12. محمود علاء
وسط الملعب:
13. عمرو السولية
14. حمدي فتحي
15. إمام عاشور
16. عبد الله السعيد
17. محمد النني
18. أحمد سيد "زيزو"
19. مهند لاشين
المهاجمون:
20. عمر مرموش
21. محمد شريف
22. مصطفى محمد
23. محمد صلاح
24. محمود حسن "تريزيجيه "
25. رمضان صبحي