شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمود جاد مع إنبى بعد انضمامه لقائمة الفراعنة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى محمود جاد حارس مرمى إنبي لقائمة اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وشارك محمود جاد مع الفريق البترولى هذا الموسم في 6 مباريات منذ انطلاق مسابقة الدورى المصرى بنسختها الـ63 والتى مر منها 8 جولات بدأت بالزمالك في الجولة الأولى ثم استبعد حلمى طولان المدير الفني لإنبى الحارس أمام المقاولون بالأسبوع الثانى وأعاده للتشكيل الأساسي بعد ذلك.

وتلقت شباك محمود جاد هدفين فى الجولة الأولى أمام الزمالك و3 أهداف فى الجولة الثالثة أمام فريق غزل المحلة وهدف أمام سموحة بالأسبوع الرابع وهدفين أمام فيوتشر بالجولة الخامسة وهدف أمام الجونة بالأسبوع السادس وهدف أمام بيراميدز بالجولة السابعة بينما تأجلت مباراة مصر المقاصة، ليكون إجمالى عدد الأهداف التى تلقاها الحارس الدولى 10 أهداف.

شهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون إستبعاد 15 لاعب و هم :محمد فوزى ، أحمد ياسين ، محمد فتح الله " كماتشو " ، مروان حمدى ، مروان داود ، مصطفى فتحى ، محمد مجدى " أفشة " ، محمد حمدى ، أحمد ياسر ريان ، أحمد حسن كوكا ، أحمد رفعت ، إبراهيم عادل ، محمد هانى ، أحمد رمضان بيكهام و عماد نبيل دونجا.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل ، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالي :

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه"

25. رمضان صبحي