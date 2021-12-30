الامارات | مواجهات الأوائل في دوري الدرجة الأولى الإماراتي ترسم ملامح "الصعود"

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات الأوائل في دوري الدرجة الأولى الإماراتي ترسم ملامح "الصعود" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة 16:45 بتوقيت الإمارات مساء الجمعة منافسات الجولة 12 لدوري الدرجة الاولى الإماراتي، ويمكن وصفها بجولة "رسم ملامح المنافسة" لكونها تجمع الاربعة الاوائل فيما بينهم، حيث يلعب الفجيرة مع ستي، والذيد مع الجزيرة الحمراء، ومصفوت مع "جلف اف سي".

وتستأنف المنافسات السبت بمواجهة دبا الفجيرة مع دبا الحصن في قمة مرتقبة بينما يلتقي الحمرية مع العربي والرمس مع البطائح والتعاون مع حتا.

ترتيب دوري الدرجة الأولى

العربي 31 نقطة

دبا الفجيرة 30 نقطة

الحمرية 26 نقطة

دبا الحصن 24 نقطة

حتا 21 نقطة

البطائح 20 نقطة

الفجيرة 16 نقطة

مصفوت 12 نقطة

"جلف اف سي" 11 نقطة

الذيد 9 نقاط

الرمس 9 نقاط

مسافي 9 نقاط

الجزيرة الحمراء 8 نقاط

التعاون 6 نقاط

ستي نقطتين

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