الامارات | صدمة.. برشلونة يفاوض مهاجم ريال مدريد واللاعب يرد: "بعينين مغمضتين"!

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. برشلونة يفاوض مهاجم ريال مدريد واللاعب يرد: "بعينين مغمضتين"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "آس" الإسبانية بأن برشلونة يفاوض حالياً مهاجم غريمه ريال مدريد السابق ألفارو موراتا الذي يلعب حالياً في يوفنتوس الايطالي بناء على رغبة مدرب الفريق الكاتالوني تشافي هيرنانديز.

وقالت الصحيفة إن تشافي اتصل بموراتا لمعرفة رأيه، واعترف له اللاعب بأنه غير مرتاح في الوقت الحالي في يوفنتوس، وسيذهب إلى برشلونة بعينين مغمضتين، كما وعده المدرب بأن انضمامه سيتجاوز بكثير فكرة الإعارة لستة أشهر.

يذكر أن موراتا (29 عاما) مطالب بتخفيض راتبه الصافي (10 ملايين يورو) حتى يتلائم مع الوضع المالي لبرشلونة.

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