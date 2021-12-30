الامارات | أغرب طريقة للتسجيل في عالم كرة القدم.. "هدف بالرقص" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب طريقة للتسجيل في عالم كرة القدم.. "هدف بالرقص" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتابع عشاق كرة القدم بين الحين والآخر أهدافاً يطلق عليها لقب "عالمية" لجمالها وسحرها، ولكن في اليابان هناك حيل كروية جديدة فرضت نفسها، إذ ابتكر فريق تاكاغاوا جاكوين الياباني طريقة جديدة للتسجيل بعدما التف عدد من اللاعبين داخل المنطقة وبدأوا يرقصون لتشتيت المدافعين ثم انقضوا دفعة واحدة نحو المرمى لتسفر الحيلة عن هدف محقق.

واعتبر المراقبون الهدف أحد أغرب الطرق المتبعة في تنفيذ الضربات الحرة خصوصاً أن الفريق الخصم (ستار ريدج) وقف مذهولاً أمام الحالة التي شهدتها مباراة الفريقين في بطولة اليابان الوطنية بنسختها الـ100 لكرة القدم المخصصة للمدارس الثانوية، بحسب موقع روسيا اليوم، إذ انتهت المباراة بفوز الفريق "الماكر" تاكاغاوا جاكوين 4-2 ليتأهل إلى الدور الثاني.

من جهتهم، تفاعل رواد واقع التواصل الاجتماعي مع الهدف، وتداولوا الفيديو بكثافة مشددين على أن كرة القدم تحتاج إلى طرق مبتكرة واستغلالها في تسجيل الاهداف بدلا من الاعتماد على الطرق الكلاسيكية المكشوفة بين اللاعبين والفرق.

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