مدرب بيراميدز يعلق لمصراوي على اختيارات كيروش لقائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز، أنه فوجئ باستبعاد الثلاثي محمد حمدي، إبراهيم عادل ونبيل عماد "دونجا" من قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا أنه لا يعلم حقيقة استفسار كارلوس كيروش مدرب الفراعنة عن حالة عبد الله السعيد قائد الفريق.

وأعلن كيروش أمس الأربعاء، قائمة المنتخب المصري المكونة من 25 لاعبا والتي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين.. طالع القائمة من هنا

وقال حمد في تصريحات خاصة ليلا كورة: "انضمام الثنائي عبدالله السعيد ورمضان صبحي للقائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم افريقيا شيء جيد".

وأضاف: "كنت أتمنى انضمام عدد أكبر من لاعبي الفريق خاصة وأنهم مميزون ويسيرون بخطى ثابتة منذ انطلاق الدوري".

وتابع: "فوجئت باستبعاد محمد حمدي وإبراهيم عادل ونبيل دونجا ولكن في النهاية لابد من احترام وجهه نظر المدير الفني كيروش".

وعن استفسار كيروش عن حالة السعيد، قال: "لا أعلم حقيقة اتصالات كيروش مع ايهاب جلال أو إدارة النادي للاستفسار عن حالة السعيد كما تردد مؤخرا، ربما حدث وأنا لا أعلم أو لم يحدث ".

وأتم" في النهاية أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في البطولة والتتويج بها".