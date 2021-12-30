طلب الرحيل عن النادي الأهلي .. شوبير : موسيماني لن يسمح لهذا اللاعب بالرحيل عن الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن طلب عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم لعبه أساسيًا تحت قيادة بيتسو موسيماني، مدرب الفريق.

وقال «شوبير» في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «عمار حمدي طلب الرحيل على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، في يناير المقبل، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي».

شوبير: عمار حمدي طلب الرحيل عن النادي الأهلي

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: «عمار لا يحب الجلوس احتياطيًا، ويريد اللعب بشكل أساسي بصفة دائمة؛ إذ أنه طلب الرحيل عن الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

وأشار أحمد شوبير، إلى أن «اللاعب تحدث مع موسيماني وطلب منه الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة في يناير، وهو ما رفضه المدرب الجنوب أفريقي».

وتابع: «موسيماني أكد لعمار حمدي أنه سيحصل على فرصة حقيقية في الفترة المقبلة، ولن يسمح له بالرحيل عن الفريق».