رد الزمالك على بيان «شيكابالا» بشأن التلاعب في عقده .. بند كارثي في التعاقد

الشارقة - اميمة ياسر - قال طارق جبريل، أمين الصندوق السابق بنادي الزمالك، إن شيكابالا لاعب الفريق الأبيض، وصلت له بعض المعلومات الخاطئة بشأن عقده، بعد البيان الذي أصدره اللاعب منذ قليل.

وأضاف جبريل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة «صدى البلد»: «شيكابالا حد وصل له بعض المعلومات الخاطئة وربما مزقوق للخروج بمثل هذا البيان المغلوط..

شيكابالا وقع على بياض في بداية المفاوضات في حضور اللواء عماد عبد العزيز».

وتابع «لمصلحة من سيتم التلاعب في عقود شيكابالا؟.. تسلمنا نادي الزمالك ووجدنا أن العقود موجودة بالفعل سواء أرقام صحيحة أو خاطئة وفوجئنا بوجود بعض العقود تم الاتفاق عليها بالفعل من بينها عقد شيكابالا ولم نتدخل فيها».

واختتم تصريحاته «شيكابالا حد لعب في دماغه ووصل له الموضوع بطريقة خاطئة ليخرج بهذا البيان».

بند كارثي في التعاقد

كشف مصدر ليلا كورة تفاصيل عقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك مع القلعة البيضاء، بعد الجدل المثار مؤخرا حول التلاعب ببنوده.

وقال شيكابالا في بيان رسمي (الثلاثاء) إن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة نادي الزمالك، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيا، في موقف صادم بالنسبة له.

وحسب ما كشفه المصدر ليلا كورة، فإن العقد يتضمن بندا يتيح للطرف الأول (الزمالك) فسخ التعاقد مع الطرف الثاني (شيكابالا) لأي أسباب دون الرجوع للاعب، مع إخطاره قبلها بـ15 يوما عن طريق البريد

وينص العقد على زيادة مضاعفة لراتب شيكابالا مع الزمالك، حيث من المقرر أن يحصل النجم المخضرم على 5.5 مليون جنيه في موسم 2021-2022، ترتفع إلى 9 مليون و900 ألف في كل موسم من المواسم الـ3 التالية.

وعلم يلا كورة أن شيكابالا لم يتقاضى حتى الآن سوى مبلغ مليون و700 ألف جنيه فقط من المستحق له وفقا للعقد.