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مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد بيرنلي فى الدوري الإنجليزي .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات

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الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الخميس 30 ديسمبر العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي  فى الممتاز، بالإضافة إلى مباريات للمحترفين المصريين فى تركيا أحمد ياسر ريان مع ألتاي ضد بشتكاس وأحمد حسن "كوكا" مع قونيا سبور أمام عمراني سبور فى الكأس، فضلا عن مباريات قوية في الدوري المغربي ، الى جانب  القنوات الناقلة .

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد× بيرنلي- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة
بوروتو×بنفيكا- الساعة 11 مساء على قناة Sport TV1 Potugal

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

الرجاء× المغرب الفاسي– الساعة 5 مساء على قناة Arryadia SD/HD

مواعيد مباريات كأس تركيا

قونيا سبور× عمراني سبور– الساعة 2 مساء

بشكتاش× ألتاي– الساعة 8 مساء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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