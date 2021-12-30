شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحفز أفشة بعد استبعاده من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو النادى الأهلى على التواصل مع محمد مجدى أفشة نجم الفريق الأحمر من أجل دعمه وتحفيزه بعد استبعاده من القائمة النهائية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى شهر يناير المقبل، لاسيما أن اللاعب تواجد فى القائمة المبدئية المشاركة فى الكان.

وحث مسئولو النادى الأهلى أفشة على ضرورة تجاوز الأمر وأن ما حدث مجرد وجهات نظر وقناعات من الجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش، لكنها لا تقلل من قيمة وقدرات نجم الأهلي باعتباره من أفضل اللاعبين في مصر بشكل عام وليس في مركزه فقط.

وطالب مسئولو الأهلي أفشة بضرورة الاستمتاع بإجازته في الوقت الحالي قبل الانتظام في تدريبات فريقه للاستعداد الجيد للمشاركة في بطولة كأس الرابطة ومن ثم التحضير الجيد لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات في فبراير المقبل ويليها قص شريط دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحصل فريق الأهلى على راحة سلبية حتى يوم 4 يناير المقبل، منذ الانتهاء من مواجهة فيوتشر في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من عمر الدورى المصري، قبل استئناف التدريبات الجماعية استعدادا للاستحقاقات القادمة.