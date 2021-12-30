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قصة صور .. أحمد ياسين موهبة على أعتاب الدورى الروسى

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القاهرة - سامية سيد -  يٌعد أحمد ياسين مدافع البنك الأهلى  من أبرز المدافعين فى الدورى المصرى ، فى ظل مستواه اللافت للأنظار الذى جعل كبار الدورى يرغبون فى ضمه ، مثل الأهلى و الزمالك و بيراميدز في ضم اللاعب والاستفادة بخدماته  .

كما شهدت الساعات الماضية  تلقى ناديه اتصالات لبحث أنتقال مدافع الفريق إلى أحد أندية الدورى الروسى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد ظهور اللاعب بشكل قوى مع منتخب مصر في كأس العرب .

وساهم أحمد ياسين بشكل كبير فى ظهور فريق البنك الأهلى بشكل قوى بمباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة  برصيد 11 نقطة .  

 وشارك أحمد ياسين مع فريقه فى 7 مباريات خلال الموسم ، صنع خلالها هدف لزملاؤه ، وبشكل عام ظهر ياسين فى  27  مباراة مع البنك الأهلى  ، مقابل 16 مواجهة مع مصر المقاصة .

وعلى مستوى المنتخب شارك فى  مباراةواحدة بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم ، مقابل مباراتين بكأس العرب .   

 

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احمد ياسين فى احد المباريات
احمد ياسين فى احد المباريات

 

احمد ياسين مع صلاح
احمد ياسين مع صلاح

 

اللاعب بملابس الفريق
اللاعب بملابس الفريق

 

لاعب البنك الاهلى احمد ياسين
لاعب البنك الاهلى احمد ياسين

 

لاعب البنك الاهلى
لاعب البنك الاهلى

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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