توخيل: لقب بريميرليج؟ من الغباء الاعتقاد أننا يمكننا المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

صب توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي غضبه على حكم المباراة الذي أدار لقاء بلوز ضد برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل تشيلسي نزيف النقاط بالتعادل الإيجابي أمام برايتون بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من بريميرليج.

وعقب المباراة، علق توخيل قائلا: "تعادل غير مستحق بكل تأكيد، كانت لدينا فرصا أفضل وركلة جزاء واضحة، إنها نتيجة مخيبة للآمال جدا".

وتابع: " إذا كان الحكم لا يريد أن يعطينا ركلة جزاء صحيحة بنسبة 100% فإن الظروف تكون ضدنا، إنها مخالفة 100%".

وواصل: "أخبرتكم بما سيحدث قبل أسابيع، لدينا سبع حالات كوفيد، لدينا أربعة أو خمسة لاعبين أساسيين سيغيبون لمدة ستة أسابيع أو أكثر.. كيف ننافس في سباق اللقب؟".

وأكمل: "أي شخص آخر لديه فريق كامل يتدرب كل يوم فهو يملك القوة الكاملة للدخول في هذا الدوري".

وأتم: "سيكون من الغباء الاعتقاد أننا يمكننا المنافسة على لقب بريميرليج بسبب كوفيد والإصابات".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي المتربع على القمة.