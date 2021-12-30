جوارديولا يرفض الحديث عن اقتراب سيتي من حسم لقب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لم ينته بعد.

وجاءت تصريحات جوارديولا بعد الفوز على ملعب برنتفورد بهدف دون رد مساء الأربعاء ليوسع سيتي الفارق مع تشيلسي أقرب ملاحقيه في الصدارة إلى ثمان نقاط وبفارق تسع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جوارديولا قوله بعد تحقيق سيتي الفوز العاشر على التوالي "لقد فزنا بالمباراة و نخوض مسيرة جيدة ، لكننا لازلنا في آواخر ديسمبر".

وأضاف "تتبقى الكثير من المباريات ، نتفوق بفارق ثمان نقاط لكن هناك 54 نقطة أخرى متبقية ولازال هناك الكثير من المباريات الصعبة المتبقية".

وأشار المدرب الإسباني "لن أصدق أي شخص يقول أن الأمر حسم بالفعل، تشيلسي وليفربول أكثر من مجرد فريقين استثنائيين".

وختم جوارديولا بالقول "حققنا هذا الفارق ليس بسبب إهدارهما للنقاط ولكن بسبب تحقيقنا عشرة انتصارات متتالية ، لكن لازال يتبقى 54 نقطة".