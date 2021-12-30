شبهه بإنييستا واستبعده من أمم إفريقيا.. لماذا انقلب كيروش على نجم الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر - لم يتوقع محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، أن يستبعده كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 9 يناير المقبل، رغم أن الخواجة كان قد شبهه بإنييستا لاعب برشلونة الإسباني سابقًا، حسب تصريحات أفشة.



وخرج أفشة من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، رغم أن أشد المتشائمين كان يتوقع على الأقل ضمه للعب كبديل في مباريات الفراعنة بدور المجموعات.

كيروش عندما شاهدني قال لوائل جمعة إنني مثل إنييستا

وكان أفشة قد قال في تصريحات تليفزيونية خلال ظهوره ببرنامج «أوضة اللبس»، عبر قناة النهار رفقة الإعلامي شادي محمد قائد الأهلي السابق: «كارلوس كيروش مدرب المنتخب عندما شاهدني قال لوائل جمعة إنني مثل إنييستا».

انقلاب على أفشة

ورغم أن كيروش ضم أفشة في قائمة المنتخب ببطولة كأس العرب، فإنه عاد واستبعده من أمم أفريقيا بدعوى أن عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز أفضل منه في هذا المركز حسب تصريحات مصدر بجهاز المنتخب.

المصدر أكد أن كيروش يرى أن عبد الله السعيد أفضل للمنتخب من أفشة في أمم أفريقيا بالكاميرون، لذلك ضمه للقائمة النهائية للفراعنة.



وضمت قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي «الونش»، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد «زيزو»، مهند لاشين».

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن «تريزيجيه»، رمضان صبحي».

قائمة المستبعدون من قائمة منتخب مصر النهائية

واستبعد كيروش من قائمة منتخب مصر النهائية، الحارس محمد فوزي، ومحمد فتح الله مدافع غزل المحلة، وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، وأحمد رمضان بيكهام مدافع سموحة، ومروان داوود ظهير أيسر إنبي، ومحمد هاني لاعب الأهلي، ومحمد حمدي مدافع بيراميدز، ومصطفى فتحي لاعب الزمالك، ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وأحمد رفعت لاعب فيوتشر، ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، وأحمد حسن كوكا لاعب قونيا سبور التركي، وأحمد ياسر ريان لاعب ألتاي سبور التركي، ومروان حمدي مهاجم سموحة.