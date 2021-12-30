شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب معسكرا فى الإمارات قبل مونديال الأندية.. ويرفض ضم مدرب عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على إقامة معسكر مغلق فى الإمارات العربية المتحدة، فى الأيام الأخيرة من الشهر المقبل، وذلك استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها الإمارات، خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

وأضاف شبانة: "طلب موسيمانى من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح منحه فرصة إقامة معسكر مغلق فى الإمارات بفترة مناسبة لتفادى حالة الإجهاد البدنى والذهنى الذى يعانى منه الفريق مؤخراً، والتى تسببت فى التعادل مع فيوتشر إف سي".

وأضاف شبانة أن موسيمانى رفض فكرة ضم عناصر جديدة للجهاز الفنى خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه لا داعى لتواجد أية عناصر جديدة.

وتعقد لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محسن صالح اجتماعا مع بيتسو موسيمانى لمناقشة العديد من الموضوعات خلال الفترة القادمة.

يأتى على رأس تلك الموضوعات ضم مدرب عام للجهاز الفنى فى إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم للأندية والقائمة الخاصة بالبطولة وموقف اللاعبين من العروض التى تلقاها الأهلى خلال الفترة الأخيرة خاصة مجموعة اللاعبين البعيدين عن المشاركة فى المباريات.