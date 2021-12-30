شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية الاربعاء 29\12\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية الأربعاء 29 ديسمبر 2021، الكثير من الأحداث والأخبار الرياضية الهامة، على رأسها إعلان قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا، بالإضافة إلى تولى طارق العشرى الإدارة الفنية لفريق طلائع الجيش.

قرر مسئولو طلائع الجيش تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق في الفترة القادمة، خلفا لأحمد عبد العزيز الذي تولى المسئولية الفنية بشكل مؤقت منذ رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب الفريق العسكري.

كارتيرون يغادر القاهرة لقضاء إجازة لمدة أسبوع

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول سيغادر القاهرة اليوم لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق خارج البلاد، كما سيسافر البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس إلى بلادهما.

قائمة منتخب مصر.. استبعاد أحمد ياسين وأفشة وضم تريزيجيه ورمضان ومحمد شريف

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا

سيمبا يجهز عرضا لضم بواليا من الأهلي حال إنهاء إعارته إلى مالاتيا التركي

يجهز نادي سيمبا التنزاني عرضا للتعاقد مع الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي والمعار حاليا إلى مالاتيا سبور التركي حتى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، في ظل معاناته منذ رحيل نجم الفريق لويس ميكيسوني إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي.

محمد عودة مديرا فنيا للمقاولون بعد فسخ تعاقده مع المحلة

وقع محمد عودة عقود تدريب المقاولون العرب وذلك عقب فسخ تعاقده مع غزل المحلة مستغلا الشرط الجزائي الذي يقدر بـ 370 ألف جنية ليعود مجددا إلى قلعة ذئاب الجبل في مقعد الرجل الأول.

وكان المقاولون العرب قد قبل استقالة عماد النحاس أمس الثلاثاء بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وغياب التوفيق.

حدد مسئولو نادى إنبى 3 مليون دولار للاستغناء عن خدمات النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولى في الانتقالات الشتوية القادمة خصوصا بعد التألق اللافت للنظر الذى ظهر عليه اللاعب وخطفه البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدورى المصرى.