شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعود للتدريبات اليوم استعدادا لكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود نادى سموحة بقيادة أحمد سامى إلى التدريبات اليوم الخميس، استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها الفترة المقبلة، بعد توقف بطولة الدورى لمشاركة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون.

ويتدرب نادى سموحة في الثالثة عصر الخميس، على ملاعب النادى في الإسكندرية، بعدما حصل الفريق على 4 أيام راحة من التدريبات بعد توقف بطولة الدورى.

وحقق نادى سموحة فوزا مهما على طلائع الجيش بهدف نظيف سجله محمد حليمو في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذه النتيجة قفز سموحة إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه عشرة أهداف.

وأعلن عامر حسين، إن بطولة كأس الرابطة ستنطلق يوم 12 يناير المقبل بشكل رسمى، وقال حسين، إنه سيتم سحب القرعة خلال الأيام المقبلة، وستكون أولى مباريات البطولة يوم 12 يناير المقبل، بينما سيقام الدور قبل النهائى والنهائى فى يونيو المقبل.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.