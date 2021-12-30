شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربى يفاوض محمد أوناجم للعودة بالمجان نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شبانة، ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc، أن نادى الوداد المغربى فتح خط المفاوضات مع محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك، للعودة إلى المغرب نهاية الموسم الجارى فى صفقة انتقال حر.

وينتهى عقد أوناجم مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف شبانة: "فتح مسئولو الوداد خط المفاوضات مع أوناجم ويرغبون فى ضمه إلى صفوف الفريق وسط عدم تجديد عقده للزمالك حتى الآن، كما أن اللاعب نفسه لا يمانع العودة إلى الوداد".

وغادر القاهرة الثنائى المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول بالزمالك متجهين إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعود الثنائي إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل للانتظام في تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل، بعدما تقرر إلغاء الدورة الودية التي كان مقررا لها في يناير بعد تعذر سفر الفرق المشاركة في الدورة إلى الإمارات.