شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: فرجاني ساسي يطالب الزمالك بـ250 ألف دولار كاش للتنازل عن القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "إن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي طلب الحصول على ربع مليون دولار مقابل التنازل عن القضية التي أقامها ضد الزمالك في وقت سابق".

وتابع شبانة: "فرجاني ساسي لم يمانع في حل الأمر بشكل ودي والتنازل عن القضية لكن بشرط الحصول على نصف مستحقاته كاش، حيث يحق له الحصول على نصف مليون دولار من الزمالك".

وأضاف شبانة: "يرغب اللاعب في الحصول على مبلغ ربع مليون دولار كاش على أن يتم تقسيط باقي المبلغ له، لكن فرجاني رافض فكرة التنازل عن القضية دون الحصول على دفعة من المستحقات من البداية".

وتواصل مسئولو نادى الزمالك مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطرى الحالي والزمالك السابق لإنهاء أزمة متأخراته ودياً بعد حصوله على حكم بتغريم الزمالك 650 ألف دولار، وأبدى ساسي مرونة فى جدولة مستحقاته لدى الزمالك وسيتم سداد جزء خلال الأيام المقبلة.