شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى بعد الاستبعاد من أمم أفريقيا: البطولة مصرية إن شاء الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فوزى، حارس مرمى الإسماعيلى المستبعد من قائمة المنتخب استعدادا لامم أفريقيا، أنه علم بالاستبعاد من زملائه بفريق الدراويش.

وأضاف حارس الإسماعيلى فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت أن الحضري مدرب حراس الفراعنة تحدث معه، وطالبه بألا يتأثر بالاستبعاد مع مواصلة الاجتهاد مع فريقه بالبطولة المحلية.

وأشار فوزى إلى أن تواجده فى القائمة المبدئية شرف كبير له رغم الظروف التى يمر بها الإسماعيلى، متابعا: "إن شاء الله بطولة أمم أفريقيا مصرية".

وشهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون استبعاد 15 لاعبا وهم: محمد فوزى، أحمد ياسين، محمد فتح الله "كماتشو"، مروان حمدى، مروان داود، مصطفى فتحى، محمد مجدى "أفشة"، محمد حمدى، أحمد ياسر ريان، أحمد حسن كوكا، أحمد رفعت، إبراهيم عادل، محمد هانى، أحمد رمضان بيكهام وعماد نبيل دونجا.