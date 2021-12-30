شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف سبب اكتفاء كيروش بضم 25 لاعبا.. ووعده للمستبعدين من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "جاء تبرير كارلوس كيروش لجهازه المعاون بضم 25 لاعبا فقط، بأن الوحدات التدريبية لـ28 لاعبا ستثقل كاهل الجهاز الفنى فى الفترة القليلة التى سيقام خلالها المعسكر".

وتابع شبانة: "حاول الجهاز المعاون إقناع كيروش بضم 3 لاعبين آخرين والسفر بـ28 وشرحوا له ما حدث فى منتخب الشباب المصرى من قبل الذى ضربته كورونا وتسببت فى انسحابه من أمم أفريقيا فى تونس، فأكد لهم أن القرار فى هذا الشأن سيتخذه بعد مران الجمعة المقبل وقبل المعسكر المغلق، بعدما طرح الجهاز الفنى فكرة ضم الثلاثى محمد مجدى أفشة وأحمد رفعت وأحمد ياسين".

وأوضح شبانة أن كيروش طلب من جهازه المعاون التواصل مع اللاعبين المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم أفريقيا، وحثهم على البقاء في أتم الجاهزية النفسية والفنية في الفترة المقبلة تمهيدا لضمهم للقائمة في الأيام القليلة المقبلة.

وتابع: "كيروش قال لجهازه المعاون في الاجتماع الذي عقده معه الأربعاء إنه يريد التأكيد على جاهزية الـ 40 لاعبا المتواجدين في القائمة الأولية حتى موعد انطلاق البطولة".

وأضاف شبانة: "أرسل كيروش عبر معاونيه رسالة للاعبين المستبعدين أن المعسكر المقبل قد يشهد استبعاد لاعبين لأسباب فنية أو للإصابة وهو ما يتطلب وجود البدائل الجاهزة، مطالبا جميع اللاعبين بعدم السفر للتنزه حتى سفر بعثة الفراعنة للكاميرون".