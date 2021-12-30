شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: الدفاع يطيح برفعت ومصطفى فتحى من قائمة مصر.. وكأس العرب سبب استبعاد أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc، سبب استبعاد محمد مجدى أفشة من القائمة النهائية للمنتخب التى ستتوجه للكاميرون لخوض نهائيات أمم أفريقيا.

وقال شبانة: "إن بطولة كأس العرب كان لها دور كبير فى استبعاد بعض اللاعبين على رأسهم أفشة بعد أدائه المتواضع فى مباراة تونس".

وتابع أن كيروش دخل غرفة الملابس وصب غضبه على أفشة بين شوطى المباراة، واتهمه بأن عدم ارتداده للدفاع تسبب فى سيطرة تونس على الشوط الأول، وقام باستبداله، ولم يشركه فى مباراة قطر سوى فى الدقيقة 119 لتسديد ركلة الترجيح.

وأضاف شبانة أن هذا الأمر حدث من قبل مع أحمد ياسين قلب دفاع المنتخب أمام الأردن، حيث لامه المدرب بشدة واتهمه بالتسبب فى هدف الأردن، وبعدها لم يشركه سواء أمام تونس أو قطر.

واستكمل شبانة: "انضمام محمد شريف على حساب ريان وكوكا السبب فيه ضغوط ضياء السيد ومحمد شوقى، حيث أخبرا المدرب أن ريان وكوكا تاريخهما الدولى يؤكد تألقهما مع الأندية، لكن مردودهما سيئ مع المنتخب، بعكس شريف، كما أن جاهزية مصطفى محمد تسببت فى استبعاد مروان، لأن مصطفى سيقوم بدور المهاجم المحطة ويحتاج كيروش لمهاجم مرن بمواصفات أخرى. فيما وقف عدم القيام بالدورى الدفاعى عائقًا أمام انضمام مصطفى فتحى وأحمد رفعت للقائمة النهائية.