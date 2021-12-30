سيتي يستغل تعثر تشيلسي وينفرد بقمة برميرليج بانتصار ثمين على برينتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

اختتم مانشستر سيتي مبارياته في عام 2021 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أفضل وجه، بعدما فاز في مباراته العاشرة على التوالي في المسابقة هذا الموسم، عقب تغلبه 1 / صفر على مضيفه برينتفورد، مساء الأربعاء، في المرحلة العشرين للبطولة.

وواصل سيتي التحليق في صدارة البطولة، التي توج بها في الموسم الماضي، بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، ليحكم قبضته على الصدارة مستفيدا من تعثر منافسيه تشيلسي وليفربول في تلك الجولة.

وابتعد سيتي بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، الذي تعادل 1 / 1 مع ضيفه برايتون، في وقت سابق الأربعاء، فيما يتفوق بفارق 9 نقاط على ليفربول، صاحب المركز الثالث، الذي خسر صفر / 1 أمام مضيفه ليستر سيتي الثلاثاء بنفس الجولة، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك لقاء مؤجلا مع ليدز يونايتد.

في المقابل، تجمد رصيد برينتفورد، الوافد الجديد للبطولة، عند 20 نقطة، ليظل في المركز الرابع عشر.

وارتدى فيل فودن ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 16، ليقود فريقه لاجتياز إحدى العقبات الهامة في رحلته نحو التتويج باللقب المرموق للمرة الثامنة في تاريخه والرابعة في المواسم الخمس الأخيرة.

ومنذ خسارته صفر / 2 أمام ضيفه كريستال بالاس في 30 أكتوبر الماضي، ضمن المرحلة العاشرة للبطولة، لم يعرف مانشستر سيتي سوى طعم الفوز في المسابقة، حيث تخطى جميع منافسيه في لقاءاته العشرة الأخيرة، التي شهدت تسجيله 31 هدفا، فيما سكنت شباكه 6 أهداف.