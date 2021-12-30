المحلة لمصراوي: سنشكو عودة لاتحاد الكرة ونطالب بإيقافه عن التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

قررت إدارة نادي غزل المحلة تقديم شكوى ضد محمد عودة المدير الفني للفريق، بعد إصداره بيانا أعلن فيه رحيله عن تدريب الفريق لقيادة المقاولون العرب.

ورحل عماد النحاس عن تدريب المقاولون العرب، قبل أن يصدر المقاولون بيانا رسميا يعلن تولي عودة الإدارة الفنية للفريق خلفا له.

وأوضح علي العباسي رئيس غزل المحلة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ناديه قرر سيشكو محمد عودة المدير الفني للفريق عقب رحيله دون إذن.

وقال العباسي: "عودة لم يخطر مجلس إدارة المحلة برحيله والعقد لم يفسخ بيننا ومازال مستمرًا.

وأضاف: "سنشكو عودة لاتحاد الكرة وسنطالب بإيقافه عن التدريب نظرا لما حدث منه وفقا لقواعد الاتحاد".

وأتم: "مجلس إدارة المحلة سيعقد جلسة الخميس، لتحديد خليفته، وخالد عيد ليس ضمن المرشحين لتدريب الفريق".

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.