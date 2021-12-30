رسميًا.. المقاولون يعلن التعاقد مع عودة لخلافة النحاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، تعيين محمد عودة مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا لعماد النحاس والذي رحل عن الفريق مؤخرًا.

وأشار محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، وعضو مجلس إدارة النادي، إلى أن اختيار عودة جاء نظرًا لكونه من ابناء النادي المشهود لهم بالكفاءة وبعد رغبة شديدة منه لخدمة ناديه.

ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهازه المعاون على الفترة الجيدة التي تولى فيها القيادة الفنية للفريق وما تحقق بها من نتائج رائعة.

وأكد مجلس الإدارة أن عماد النحاس اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق وتمسك بقراره وعقد مجلس الإدارة اجتماعًا وتم عقد جلسة بين محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وعضو مجلس الإدارة مع المدير الفني واستمع فتحي لوجهة نظر النحاس واحترم رغبته بعدم الاستمرار والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق وتم الاستقرار على اختيار محمد عودة بعد دراسة عدد من الترشيحات.

وكان عودة أعلن في بيان رسمي، مساء الأربعاء، رحيله رسميًا عن مهمته كمدرب لفريق غزل المحلة.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، حيث حقق فريق "الذئاب" بعد 8 جولات فوزًا وحيدًا مقابل ثلاث تعادلات وأربع هزائم.