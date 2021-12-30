الامارات | المرزوقي بطل افتتاحية الـ «3 نجوم» في «دولية العين لقفز الحواجز»

شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي بطل افتتاحية الـ «3 نجوم» في «دولية العين لقفز الحواجز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس الشاب عمر المرزوقي مع الفرس «كونكورديا»، أول من أمس، بصدارة افتتاحية المنافسات الدولية من فئة الثلاث نجوم، في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز، بعد نجاحه في اجتياز المسار المصمم بـ12 حاجزاً على ارتفاع (130) سم، ضمنها حاجزان ثنائيان، بزمن مسموح قدره (83) ثانية.

وتقام البطولة في نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وقال بيان صحافي: تكون النتائج حسب أفضلية الزمن مع الأداء النظيف دون نقاط جزاء، وهذا ما نجح فيه الفارس المرزوقي وهو ينتزع الصدارة بعد إكمال الجولة في زمن (61.38) ثانية، من بين 54 فارساً مشاركاً، نجح منهم 17 فارساً في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ، ونال جائزة المركز الثاني الفارس الألماني جورج نييف بالجواد «ماي بوي 26» بزمن (62.86) ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس الشاب محمد حمد الكربي على صهوة الفرس «كارولين دي»، وأكمل معها الجولة في زمن بلغ (63.97) ثانية.

وفي منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز (145) سم، من فئة الثلاث نجوم، نجح 15 فارساً في إكمال المرحلة الثانية دون خطأ، وفاز الفارس البلغاري كونستانت فان بالمركز الأول بالفرس «دياز دي ثوت» بزمن (27.74) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس الشيخ علي بن عبدالله القاسمي مع الفرس «كشاريل»، بزمن (28.11) ثانية.

واختتمت منافسات اليوم الثاني بشوط من فئة النجمة الواحدة، بمواصفات المرحلتين على حواجز (120) سم، وشارك فيه 52 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلة الثانية دون خطأ 20 فارساً، وحاز المراكز الثلاثة الأولى فرسان الإمارات، إذ أحرز الصدارة عيسى العويس بالجواد «أفيلون»، بزمن (22.77) ثانية، والمركز الثاني ناله الفارس خالد الحمادي مع «غاسيس» بزمن (23.2) ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس محمد سلطان، مع «كون انيرغي» بزمن (23.62) ثانية.

وفي منافسات فئة الثلاث نجوم، على حواجز ارتفاعها بين (135 و140) سم، وبمشاركة 35 فارساً، سجل الفارس محمد الرميثي بالجواد «كابتور» أفضل زمن (70.24) ثانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news