الامارات | 4 مباريات في ختام الدور التمهيدي لكأس الصالات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في ختام الدور التمهيدي لكأس الصالات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم اليوم الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة لكرة الصالات بإقامة أربع مباريات عند الساعة السابعة مساء، فيلتقي مليحة مع النصر، ودبا الحصن مع البطائح، والشارقة مع خورفكان، واتحاد كلباء مع الظفرة، لتحديد أوائل المجموعات الثلاث وأفضل فريق يحتل المركز الثاني.

وكان شباب الأهلي والحمرية قد ودعا مبكراً بينما تمتلك جميع الفرق التي تلعب اليوم حظوظاً بالتأهل، يتقدمها البطائح ودبا الحصن وتعادلهما سيقودهما معاً الى الدور المقبل.

ويحتاج النصر الى التعادل للتأهل بينما يلزم مليحة الفوز فقط، فيما تبدو مجموعة اتحاد كلباء والظفرة وخورفكان والشارقة الأصعب، لتعدد خيارات التأهل مع أفضلية للظفرة متصدر مجموعته.

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