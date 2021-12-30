الامارات | سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً بإعادة تنظيم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً بإعادة تنظيم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (50) لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

ونص المرسوم على أن يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

وبحسب المرسوم يكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن يُنشئ له فروعاً في بقية مدن ومناطق الإمارة، ونص المرسوم على أن يهدف النادي إلى نشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس، وتوعية المجتمع بأهميتها وتعزيز المشاركة فيها، وتعزيز مكانة الإمارة في مجال رياضات الدفاع عن النفس على المستوى الداخلي والخارجي للدولة، وخدمة القطاع الرياضي والثقافي والمجتمعي من كل الجوانب، وتطوير رياضات الدفاع عن النفس، والمساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة بممارسة رياضات الدفاع عن النفس في الإمارة وفق أفضل الممارسات، وتمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الإمكانات اللازمة لممارسة رياضات الدفاع عن النفس. وبحسب المرسوم يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

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